В Казахстане временно приостановили работу все финансовые организации
Фото: Казахстан приостановил работу всех банков из-за АТО (t.me ressentiment channel)
Все финансовые организации Казахстана приостановили свою деятельность. Решение принято в связи с контртеррористской операцией и сбоях в работе интернета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Данная мера также направлена на то, чтобы защитить здоровье и жизнь работников и клиентов финансовых организаций. В Нацбанке также добавил, что работа организаций приостановлена пока на один день, до конца 6 января.
"Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана настоятельно просят граждан и СМИ доверять только официальным источникам информации", - говорится в заявлении Нацбанка.