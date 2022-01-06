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В Казахстане временно приостановили работу все финансовые организации

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Казахстан, Четверг 06 января 2022 07:18
В Казахстане временно приостановили работу все финансовые организации Фото: Казахстан приостановил работу всех банков из-за АТО (t.me ressentiment channel)
Автор: Артур Родивилов

Все финансовые организации Казахстана приостановили свою деятельность. Решение принято в связи с контртеррористской операцией и сбоях в работе интернета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Данная мера также направлена на то, чтобы защитить здоровье и жизнь работников и клиентов финансовых организаций. В Нацбанке также добавил, что работа организаций приостановлена пока на один день, до конца 6 января.

"Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана настоятельно просят граждан и СМИ доверять только официальным источникам информации", - говорится в заявлении Нацбанка.

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