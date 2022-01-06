У Казахстані тимчасово призупинили роботу всі фінансові організації

Всі фінансові організації Казахстану призупинили свою діяльність. Рішення прийнято у зв'язку з контртерористичною операцією і збоях в роботі інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За його словами, дана міра також спрямована на те, щоб захистити здоров'я і життя працівників і клієнтів фінансових організацій. у Нацбанку також додав, що робота організацій припинена поки на один день, до кінця 6 січня.

"Агентство Республіки Казахстан з регулювання і розвитку фінансового ринку і Національний банк Казахстану настійно просять громадян і ЗМІ довіряти тільки офіційним джерелам інформації", - йдеться в заяві Нацбанку.