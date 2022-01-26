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В Казахстане восстановили электроснабжение после масштабного сбоя

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Казахстан, Среда 26 января 2022 01:22
В Казахстане восстановили электроснабжение после масштабного сбоя Фото: в Казахстане восстановили электроснабжение после масштабного сбоя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

В Казахстане после сбоя возобновлена работа энергетической системы. Также была возобновлена параллельная работа с энергосистемой Кыргызстана.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт премьер-министра Казахстана.

"Своевременно принятые меры позволили восстановить в течение максимально коротких сроков нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, Казахстан помогает ликвидировать аварию в Узбекистане, где продолжается поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения.

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