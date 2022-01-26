У Казахстані відновили електропостачання після масштабного збою
Фото: у Казахстані відновили електропостачання після масштабного збою (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Казахстані після збою відновлено роботу енергетичної системи. Також була відновлена паралельна робота з енергосистемою Киргизстану.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт прем'єр-міністра Казахстану.
"Своєчасно вжиті заходи дозволили відновити протягом максимально коротких термінів нормальний режим енергосистеми та електропостачання споживачів", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Казахстан допомагає ліквідувати аварію в Узбекистані, де триває поетапне введення регіональних станцій в роботу і відновлення електропостачання.
Раніше ми писали, що три країни Центральної Азії залишилися без світла.