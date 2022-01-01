В Казахстане сгорела главная городская елка: вспыхнула через 6 минут после Нового года
Фото: в казахском городе Тараз на центральной площади сгорела елка (instagram.com/p/CYKJERysKul/)
В городе Тараз (Казахстан) на главной площади сгорела главная елка. Огонь вспыхнул спустя всего 6 минут после наступления Нового 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Khabar.
Главная городская елка вспыхнула спустя 6 минут после наступления Нового года. За пожаром наблюдали сотни местных жителей.
Охваченную огнем елку потушили прибывшие на центральную площадь пожарные. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Причина возгорания выясняется.
Фото: в казахском городе Тараз на центральной площади сгорела елка (instagram.com/p/CYKJERysKul/)
В Таразе (Казахстан) сгорела главная елка города.— charter97.org (@charter_97) January 1, 2022
За пожаром наблюдали сотни горожан. Сообщается, что жертв и пострадавших нет. pic.twitter.com/nIGUXuEpKz