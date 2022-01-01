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У Казахстані згоріла головна міська ялинка: спалахнула через 6 хвилин після Нового року

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Нур-Султан, Субота 01 січня 2022 23:59
У Казахстані згоріла головна міська ялинка: спалахнула через 6 хвилин після Нового року Фото: у казахському місті Тараз на центральній площі згоріла ялинка (instagram.com/p/CYKJERysKul/)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У місті Тараз (Казахстан) на головній площі згоріла головна ялинка. Вогонь спалахнув через всього 6 хвилин після настання Нового 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Khabar.

Головна міська ялинка спалахнула через 6 хвилин після настання Нового року. За пожежею спостерігали сотні місцевих жителів.

Охоплену вогнем ялинку загасили прибулі на центральну площу пожежники. Жертв і постраждалих в результаті події немає. Причина загоряння з'ясовується.

Фото: у казахському місті Тараз на центральній площі згоріла ялинка (instagram.com/p/CYKJERysKul/)

Нагадаємо, головна ялинка України в Києві на Софійській площі увійшла до топ-15 найкрасивіших ялинок Європи.

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