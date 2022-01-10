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У Казахстані звільнили затриманого киргизького музиканта Рузахунова 

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Казахстан, Понеділок 10 січня 2022 08:38
У Казахстані звільнили затриманого киргизького музиканта Рузахунова  Фото: піаніст з Киргизстану й аранжувальник Вікрам Рузахунов (facebook.com/urmagram.kg)
Автор: Марія Кучерявець

У Казахстані звільнили з-під варти музиканта з Киргистану Вікрама Рузахунова. Раніше його затримали нібито за участь у масових заворушеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Казахстан".

Як повідомляють місцеві ЗМІ, посилаючись на Держкомітету національної безпеки Киргистану, Рузахунова везуть до Бішкека, інші подробиці поки що невідомі.

Передісторія

Нещодавно в ЗМІ з'явилася кадри відео з допиту чоловіка. Де він заявив, що нібито прибув із Киргизстану і йому запропонували мітингувати за гроші. За словами чоловіка, 1 січня йому "зателефонували невідомі" та запропонували 90 тисяч тенге (близько 5 683 грн) за участь в акції протесту, сплатили авіапереліт та проживання.

Проте пізніше з'ясувалося, що на відео зображений відомий музикант Вікрам Рузахунов з Киргизстану. Опубліковані кадри допиту викликали обурення у КР. На ситуацію відреагували президент Садир Жапаров та голова ДКНБ Камчібек Ташієв. Останній наголосив, що Рузахунов не може бути терористом. За заявою Ташієва, інформація про те, що терористи їхали на мітинги до Казахстану через Киргизстан, також не відповідає дійсності.

Біля будівлі посольства Казахстану у Бішкеку відбувся мітинг. МЗС Киргизстану вручило послу ноту протесту.

Сьогодні стало відомо, що телеканал Qazaqstan вилучив відео з допитом чоловіка.
Тим часом Мін'юст Киргизстану пропонує Генпрокуратурі порушити кримінальну справу за фактом тортур щодо Рузахунова.

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