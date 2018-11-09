В Казахстане осудили водителей автобуса, из-за которых сгорели 52 человека

Фото: подсудимый Максат Пернебеков выступает в суде (Жанагуль Журсин RFE/RL)

Родственникам погибших подсудимые выплатят по 5,4 тыс. долларов

Межрайонный суд Актюбинской области Казахстана приговорил к пяти годам лишения свободы трех водителей автобуса, в котором зимой сгорели 52 мигрантов из Узбекистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азаттык".

Суд также запретил мужчинам - Нуржану Киргизбаеву, Максату Пернебекову и Барату Танатову - в течение следующих семи лет работать в сфере перевозок.

Водителей признали виновными в нарушении требований пожарной безопасности и правил эксплуатации транспортных средств.

Кроме того, по три года заключения получили механик компании, которой принадлежал автобус, и директор автобусной компании. Их взяли под стражу в зале суда.

Всех подсудимых обязали выплатить родным погибших граждан Узбекистана по два миллиона тенге морального ущерба (5,4 тыс. долларов).

Напомним, утром 18 января в Казахстане в Актюбинской области во время движения загорелся пассажирский автобус марки Ikarus. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя. Выбраться из автобуса удалось пяти людям, остальные 52 погибли на месте. Известно, что погибли мигранты из Узбекистана, которые ехали на заработки в Россию.

Отметим, судебное разбирательство по этому делу продолжается с сентября. Сначала водители не признавали свою вину.