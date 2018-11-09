В Казахстані засудили водіїв автобуса, через яких згоріли 52 людей

Фото: підсудний Максат Пернебеков виступає в суді (Жанагуль Журсін RFE / RL)

Родичам загиблих підсудні виплатять по 5,4 тис. доларів

Міжрайонний суд Актюбинської області Казахстану засудив до п’яти років позбавлення волі трьох водіїв автобуса, в якому взимку згоріли 52 мігрантів з Узбекистану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Азаттик".

Суд також заборонив чоловікам - Нуржану Киргизбаеву, Максату Пернебекову і Барату Танатову - протягом наступних семи років працювати у сфері перевезень.

Водіїв визнали винними в порушенні вимог пожежної безпеки і правил експлуатації транспортних засобів.

Крім того, по три роки ув’язнення отримали механік компанії, якій належав автобус, і директор автобусної компанії. Їх взяли під варту в залі суду.

Усіх підсудних зобов’язали виплатити рідним загиблих громадян Узбекистану по два мільйони тенге моральних збитків (5,4 тис. доларів).

Нагадаємо, зранку 18 січня в Казахстані в Актюбінській області під час руху загорівся пасажирський автобус марки Ikarus. У салоні знаходилися 55 пасажирів і два водії. Вибратися із автобуса вдалося п’ятьом людям, решта 52 загинули на місці. Відомо, що загинули мігранти з Узбекистану, які їхали на заробітки до Росії.

Зазначимо, судовий розгляд у цій справі триває із вересня. Спочатку водії не визнавали свою провину.