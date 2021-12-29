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У Казахстані офіційно скасували смертну кару: президент підписав закон

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Середа 29 грудня 2021 15:33
У Казахстані офіційно скасували смертну кару: президент підписав закон Фото: президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв (facebook.com/KasimComertTokayev)
Автор: Валерія Поліщук

У Казахстані офіційно скасували покарання у вигляді смертної кари. У середу, 29 грудня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон з питання скасування смертної кари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента Казахстану.

"Главою держави підписаний закон Республіки Казахстан" Про внесення змін і доповнення до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питання скасування смертної кари". Текст закону публікується у пресі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середині грудня 2003 року перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв ввів безстроковий мораторій на виконання вироків у вигляді смертної кари. Указ глави держави набув чинності 1 січня 2004 року.

Попри те, що мораторій діяв майже 20 років, суди Казахстану весь цей час продовжували засуджувати до найвищої міри покарання у виняткових обставинах, у тому числі за терористичні акти.

Однак засуджені до страти відбували довічне ув'язнення і могли б бути страчені в разі скасування мораторію.

Один з останніх вироків у смертній карі винесли у 2016 році щодо Руслана Кулекбаєва, визнаного винним у скоєнні теракту в Алма-Ати. Чоловік відкрив стрілянину по поліцейських в центрі міста, в результаті якої загинули десять людей. Однак пізніше покарання було замінено на довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 23 грудня Верхня палата парламенту Казахстану прийняла закон Про внесення змін і доповнень до законодавства з питання скасування смертної кари.

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