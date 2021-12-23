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В Казахстане отменили смертную казнь

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Казахстан, Четверг 23 декабря 2021 09:45
В Казахстане отменили смертную казнь Фото: в Казахстане отменили смертную казнь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Верхняя палата парламента Казахстана приняла закон о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросу отмены смертной казни. Поправки предлагали исключить смертную казнь из всех статей Уголовного кодекса республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как стало известно, изменения в законодательство разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленному на отмену смертной казни. Казахстан ратифицировал этот протокол в январе 2021 года.

"Из Уголовного кодекса статья 47 "Смертная казнь" как исключительная мера наказания исключается полностью. Устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных к смертной казни, которым после принятия настоящего закона исключительная мера наказания будет заменена лишением свободы в пределах санкции, по которой было осуждено лицо", - цитирует издание заключение комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената.

Таким образом, самым суровым наказанием в Уголовном кодексе Казахстана будет пожизненное лишение свободы.

"Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности - права на жизнь", - пояснили в комитете Сената.

Напомним, 11 октября глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель призвал Беларусь "двигаться в сторону отмены смертной казни". Беларусь остается единственной страной в Европе, где применяется эта норма наказания.

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