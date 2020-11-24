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У Казахстані почали процес скасування смертної кари

Казахстан, Вівторок 24 листопада 2020 09:10
У Казахстані почали процес скасування смертної кари
Фото: парламент Казахстану (parlam.kz)
Автор: Игорь Литвиненко

Парламент Казахстану взяв в роботу законопроект про скасування смертної кари. Таким чином, в країні офіційно розпочався процес скасування смертної кари.

Про це повідомляє Sputnik Казахстан.

Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські політичні права, спрямований на скасування смертної кари, був підписаний 28 вересня 2020 року в Нью-Йорку.

"Протокол спрямований на прийняття нашою країною міжнародних зобов'язань щодо скасування смертної кари. Комітет готовий взяти в роботу цей законопроект та підготувати з нього висновок до 23 червня 2021 року", - сказав депутат парламенту Мухтар Єрман.

Відзначимо, в Казахстані з 2003 року діє мораторій на виконання смертної кари. При цьому суди можуть виносити такі вироки. В якості альтернативи використовують довічне ув'язнення.

Нагадаємо, Казахстан підписав протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права ООН, спрямований на скасування смертної кари 24 вересня.

На пострадянському просторі смертна кара залишається в Білорусі. Президент Олександр Лукашенко заявляв, що скасувати її можуть лише за рішенням референдуму.

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