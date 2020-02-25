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У Казахстані в ході протестів затримали 23 людини

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 19:54
У Казахстані в ході протестів затримали 23 людини
Фото: протести в Казахстані (azattyq.org)

Серед затриманих - 13 жінок

В Казахстані, на проспекті Тауелсиздик перед будівлею МВС, поліція затримала 23 людини, у тому числі 13 жінок. Про це заявив начальник департаменту поліції міста Нур-Султан Ержан Саденов, повідомляє "Радіо Азаттик".

Повідомляється, що затриманих на автоазаках доставили у відділ поліції району Байконир. Жінок незабаром відпустили. Чи будуть відпущені інші 10 затриманих, поки не відомо.

Наголошується, що десятки людей були затримані після спроби перекрити на знак протесту рух на проспекті Тауелсиздик, за яким знаходиться будівля МВС.

Мітингувальники вимагали відставки глави відомства Ерлана Тургумбаєва після звістки про смерть у столичному слідчому ізоляторі громадянського активіста Дулата Агаділа, якого напередодні ввечері затримали вдома співробітники в цивільному.

Дулат Агадил, учасник антиурядових демонстрацій, які проходили в минулому році, відомий своєю активністю в соціальних мережах, неодноразово піддавався затриманням та адміністративним арештам. Він публікував відео різних протестних акцій та резонансних судових процесів, писав пости на підтримку громадських активістів, які піддавалися переслідуванням.

Смерть активіста, причиною якого влада називає ймовірну серцеву недостатність, викликала протести в містах, включаючи Алмати, Шимкент і Актобе. Активісти висунули політичні вимоги, зокрема звільнити активістів, затриманих у день антиурядових мітингів 22 лютого і в дні напередодні протестної акції, політичних в'язнів з тюрем, відправити у відставку колишнього президента Нурсултана Назарбаєва з посади голови впливового Ради безпеки - органа, який володіє широкими повноваженнями

Раніше РБК-Україна писало, що в Казахстані у ряді населених пунктів Жамбилськой області відбулися зіткнення. Президент Касим-Жомарт Токаєв доручив державним органам вжити термінових заходів щодо усунення наслідків цього інциденту.

У результаті зіткнень і групової бійки в Казахстані, які сталися вночі 8 лютого, загинули вісім людей, ще сорок отримали поранення.

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