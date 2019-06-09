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У Казахстані в день виборів затримали близько 100 протестувальників

Новини » Політика    09.06.2019 - 16:53
У Казахстані в день виборів затримали близько 100 протестувальників
Фото: затримання в Казахстані (twitter.com/RyskeldiSatke)

У містах де проходять протестні акції присутні проблеми зі зв'язком

Перший заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Марат Кожан повідомив, що на акціях протесту в день позачергових виборів президента Казахстану в неділю, 9 червня, було затримано близько 100 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що в двох містах країни проходять неузгоджені мітинги проти зумовленості голосування на виборах. В акції беруть участь кілька сотень людей. Учасники акцій скандували гасла "Свобода" і "Бойкот".

Також повідомляється, що в Алма-Аті і Нур-Султані присутні проблеми зі зв'язком. Крім цього, в столиці Казахстану перекрито рух у центрі міста на проспектах Республіки і Абая.

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Казахстані стартували президентські вибори. За посаду глави держави борються відразу 7 кандидатів, що є рекордним числом на виборах у Казахстані, фаворитом президентської гонки вважається чинний глава держави Касим-Жомарт Токаєв, який результатами голосування може отримати більше 50% голосів, необхідних для перемоги.

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