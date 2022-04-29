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Казахстан запевнив, що не допомагатиме Росії обходити санкції, - Кулеба

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Київ, П'ятниця 29 квітня 2022 16:38
Казахстан запевнив, що не допомагатиме Росії обходити санкції, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 квітня провів телефонні переговори зі своїм казахстанським колегою Мухтаром Тлеуберді. Глава МЗС Казахстану запевнив, що його країна не допомагатиме Росії обходити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.

За його словами, в ході бесіди були підтверджені дружні відносини між Україною і Казахстаном. Також обговорювалося співробітництво в рамках міжнародних організацій.

"Він (Тлеуберді - ред.) запевнив, що Казахстан не надає і не буде надавати механізми обходу санкцій", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що завод з виробництва мотоциклів "Урал" перенесли з російського Ірбіта в Казахстанський Петропавловськ. Компанія прийняла таке рішення через санкції проти Росії.

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