Казахстан заборонив в'їзд до країни російській пропагандистці Канделакі

Журналісти запитали, чи пустять до Казахстану російську телеведучу Тіну Канделакі, яка минулого тижня звинуватила Казахстан у дискримінації російської мови.

"Держава такого ніколи не прощає. Вона не приїде в Казахстан, а якщо і приїде, то не в'їде", - заявив представник МЗС.

У МЗС також прокоментували висловлювання російської журналістки Тіни Канделакі, яка заявила, що російську мову витісняють у Казахстані.

"Якщо ми будемо звертати увагу на кожного з них, у нас не вистачить часу. Найприкріше - що це сусідська країна, наші друзі, які не знають про нашу країну. Тому що інформація про нас у них невірна. Чим вступати в конфлікт у соціальних мережах, давайте продовжимо роботу", - сказав Смадіяров.

Що стало причиною

Минулого тижня великий резонанс у Казахстані викликав пост Тіни Канделакі, в якому вона стверджує, що "в Казахстані повільно, але вірно продовжують витісняти російську мову на державному рівні".

"Мінтранс республіки захотів перейменувати кілька залізничних станцій і замінити російські назви на казахські. Наприклад, пропонують замінити станцію "Уральськ" на "Орал", "Узень" на "Жаңаөзен" тощо", - написала Канделакі.

За її словами, досвід країн Балтії показує, що це нібито дуже небезпечна тенденція.

"Тут теж усе починалося з малого, а потім перетворилося на справжній сніговий ком: закривали російські школи, прибирали радянські пам'ятники, забороняли російську мову і, нарешті, вигнали пенсіонерів на мороз", - додала Канделакі.

Як на це відреагували люди

Видання пише, що в соціальних мережах з'явилися пости-відповіді на адресу Канделакі, в яких пояснювали помилковість її суджень.

Їй намагалися донести, що Казахстан є незалежною державою і його жителі самі вирішують, як називати свої залізничні станції, а також про те, що республіка поступово повертає свою рідну мову, втрачену за роки радянської влади.

Тіна Канделакі

Російська журналістка, телеведуча, продюсерка, громадська діячка. З вересня 2021 року - заступник генерального директора "Газпром-медіа" і керуючий директор "Газпром-медіа Розважальне телебачення". Із 7 лютого 2022 року - директор телеканалу "ТНТ".

З 2022 року перебуває під персональними санкціями США, України та Канади за поширення пропаганди під час вторгнення Росії в Україну.

Кримінальне переслідування в Україні

У березні 2022 року повідомлялося, що українська прокуратора ініціювала процес оголошення Тіни Канделакі в міжнародний розшук.

Колишній генпрокурор Ірина Венедіктова повідомляла, що російська телеведуча займається поширенням завідомо неправдивої інформації, кремлівської пропаганди, яку вона "проштовхує" через свої медійні канали.

Згідно з даними бази розшуку МВС, Тіну Канделакі розшукує Служба безпеки України за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.