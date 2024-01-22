Казахстан запретил въезд в страну российской пропагандистке Канделаки

Журналисты спросили, пустят ли в Казахстан российскую телеведущую Тину Канделаки, которая на прошлой неделе обвинила Казахстан в дискриминации русского языка.

"Государство такого никогда не прощает. Она не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет", - заявил представитель МИД.

В МИД также прокомментировали высказывание российской журналистки Тины Канделаки, которая заявила, что русский язык вытесняют в Казахстане.

"Если мы будем обращать внимание на каждого из них, у нас не хватит времени. Самое обидное - что это соседская страна, наши друзья, которые не знают о нашей стране. Потому что информация о нас у них неверная. Чем вступать в конфликт в социальных сетях, давайте продолжим работу", - сказал Смадияров.

Что стало причиной

На прошлой неделе большой резонанс в Казахстане вызвал пост Тины Канделаки, в котором она утверждает, что "в Казахстане медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне".

"Минтранс республики захотел переименовать несколько железнодорожных станций и заменить русские названия на казахские. Например, предлагают заменить станцию "Уральск" на "Орал", "Узень" на "Жаңаөзен" и так далее", - написала Канделаки.

По ее словам, опыт стран Балтии показывает, что это якобы очень опасная тенденция.

"Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз", - добавила Канделаки.

Как на это отреагировали люди

Издание пишет, что в социальных сетях появились ответные посты в адрес Канделаки, в которых объясняли ошибочность ее суждений.

Ей пытались донести, что Казахстан является независимым государством и его жители сами решают, как называть свои железнодорожные станции, а также о том, что республика постепенно возвращает свой родной язык, потерянный за годы советской власти.

Тина Канделаки

Российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель. С сентября 2021 года - заместитель генерального директора "Газпром-медиа" и управляющий директор "Газпром-медиа Развлекательное телевидение". С 7 февраля 2022 года - директор телеканала "ТНТ".

С 2022 года находится под персональными санкциями США, Украины и Канады за распространение пропаганды во время вторжения России в Украину.

Уголовное преследование в Украине

В марте 2022 года сообщалось, что украинский прокуратор инициировал процесс объявления Тины Канделаки в международный розыск.

Бывший генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что российская телеведущая занимается распространением заведомо ложной информации, кремлевской пропаганды, которую она "проталкивает" через свои медийные каналы.

Согласно данным базы розыска МВД, Тину Канделаки разыскивает Служба безопасности Украины по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.