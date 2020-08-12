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Казахстан возобновляет авиасообщение с Украиной

Астана, Среда 12 августа 2020 16:44
Казахстан возобновляет авиасообщение с Украиной
Фото: Казахстан и Украина возобновляют авиарейсы (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Авиасообщение между странами будет возобновлено с 17 августа

Казахстан с 17 августа возобновляет авиасообщение с Украиной и еще несколькими странами. Полеты будут возобновляться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Об этом сообщили в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, передает inform.kz

Сообщается, что с 17 августа 2020 года Казахстан поэтапно будет возобновлять международные полеты в Украину, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет и Российскую Федерацию

Также сообщается, что с авиационными властями вышеуказанных стран проработаны вопросы регулярных пассажирских рейсов.

"Так, указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что еще один лоукостер может запустить полеты в Украину; в частности, easyJet получил лицензию на полеты из Италии в нашу страну.

Отметим, на сегодня для граждан Украины открыты границы 38 стран мира.

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