Казахстан відмовився дотримуватися всіх санкцій Заходу проти Росії

За його словами, Казахстан "не сліпо дотримуватиметься санкцій", якщо вони торкнуться місцевих компаній, які є основними роботодавцями в їхніх регіонах.

"Ми не допустимо, щоб нашим виробникам заборонили торгівлю", - заявив Жумангарін.

Як зазначає Bloomberg, ця різка зміна риторики, яка відображає маневри Казахстану - найбільшої у світі країни, яка не має виходу до моря, - у пошуках доступу до світових ринків для свого експорту сировинних та сільськогосподарських товарів. Але проблеми лише посилюються, оскільки сусідні економіки Росії та Ірану стали найбільш санкціонованими у світі, а Казахстан перебуває під пильною увагою Заходу через сприяння постачанню обмежених товарів.

Хоча Казахстан виступив проти кампанії санкцій, що очолює США, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Кремля в Україну в лютому 2022 року, високопосадовці, такі як Жумангарін, раніше не оскаржували обмеження публічно.

За словами Жумангаріна, Казахстан не приєднався до заборони на продаж шарикопідшипників, які мають подвійне військове та цивільне застосування, оскільки місцевий завод виробляє їх за специфікацією, яка традиційно використовується лише у Східній Європі та країнах колишнього СРСР. Західні уряди кажуть, що шарикопідшипники входять до так званих "високопріоритетних" бойових товарів, необхідні російської військової промисловості.

Загроза санкцій

Натякавши на те, що у дотриманні правил Казахстаном можуть бути винятки, Жумангарін ясно дав зрозуміти, що країна все одно продовжить дотримуватись правил, оскільки "не витримає" санкцій.

Жумангарін повідомив, що місцеві компанії, додані Міністерством фінансів США до списку санкцій, знаходяться в процесі закриття, не вдаючись у подробиці.

Казахстан входить до країн, які відіграють центральну роль у зусиллях США та їх союзників з ізоляції економіки Росії. Казахстан і Росія є членами митного союзу і мають другий за протяжністю кордон у світі після кордону США та Канади, а трубопровід, пов'язаний з російським портом Новоросійськ, транспортує близько 80% казахської нафти, що експортується.

Але Жумангарін сказав, що деякі з заходів, спрямованих на обмеження доступу Росії до товарів, натомість непропорційно зашкодили Казахстану. Західні уряди тим часом мало що зробили для компенсації Казахстану, котрий до війни вважав Росію своїм найбільшим торговим партнером.

Зміна торгових потоків навколо Казахстану значною мірою пішла на користь Китаю. Тепер це найбільший торговий партнер Казахстану з часткою, що перевищує п'яту частину загального обсягу. Європейський Союз загалом становив 36% у першій половині цього року.

Навпаки, на Росію припало 18% загального обсягу торгівлі за перші шість місяців 2024 року, що майже на півтора відсоткові пункти менше, ніж у 2022 році. Водночас, за даними Bloomberg Economics, Казахстан став одним із найбільших перевалочних центрів для експорту автомобілів з ЄС до Росії.

За словами Жумангаріна, Казахстан значною мірою подолав проблеми з платежами з Росією, працюючи з банками, що не потрапили під санкції, і здійснюючи близько 88% транзакцій у національних валютах.

Балансування

Тепер перед Казахстаном стоїть завдання збалансувати пріоритети, що конкурують, щодо виходу з ізоляції, не порушуючи обмежень, спрямованих проти його сусідів.

Санкції ускладнюють логістику торгівлі з Європою, змушуючи Казахстан йти в обхід через Каспій, а потім через Грузію, сказав Жумангарін. Постачання через Росію більш недоцільні, оскільки її порти забиті внутрішніми вантажами.

Багато хто з найбільших амбіцій Казахстану зосереджено на Китаї, з планом подвоїти кількість сухих портів, що зв'язують країни, до чотирьох. Логістика є єдиним обмеженням для торгівлі із сусідом на сході, сказав Жумангарін.

За словами Жумангаріна, відрізаний від доступу до океану, Казахстан прагне створити стійкіші торгові шляхи, досліджуючи маршрут на південь через Каспійське море до Ірану. Складність тут у тому, що багато існуючих обмежень охоплюють товари подвійного призначення для оборонної та енергетичної промисловості, сказав він.

Уряд звернувся до Заходу з проханням про поступки, які б дозволили йому продавати товари до Ірану або використовувати країну для транзиту, - але безрезультатно. Казахстан ніколи не визнавав жодних односторонніх санкцій і планує рухатися вперед, сказав Жумангарін. "Щоразу ми змушені торгуватися, - сказав він. - Але як країна ми маємо якось жити".