Казахстан решил на год остановить экспорт военной продукции

Комиссия по вопросам оборонной промышленности в Казахстане решила остановить экспорт военной продукции до конца августа 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер министра Казахстана Алихана Смаилова.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по вопросам оборонной промышленности, на которой рассмотрели предложение Министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт военной продукции.
Чиновники поддержали предложение приостановки экспорта вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года.
Напомним, что военный контингент РФ в Казахстане отказывается возвращаться на родину, потому что боится попасть в Украину.
Также российский Сбербанк покинул Казахстан по "геополитическим причинам".
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