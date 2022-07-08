UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Казахстан разрывает очередное соглашение с СНГ: о каком документе идет речь

Фото: Казахстан разрывает очередное соглашение с СНГ (facebook.com/karasayinfo.kz)
Автор: Руслан Гаращенко

Казахстан выходит из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) о Межгосударственном валютном комитете. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ZonaKz.

"Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года", - говорится в указе президента, который уже вступил в силу.

Отметим, что комитет создавался с целью содействия организации многостороннего сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений, сближения и совершенствования валютного законодательства, затрагивающего многосторонние расчетные и кредитные отношения, развития форм и методов координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников соглашения о создании платежного союза государств-участников СНГ, а также сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах валютного контроля.

Как известно, отношения между Казахстаном и Россией в последнее время ухудшились. Разногласия между президентами стран возникли на фоне войны в Украине.

В частности, казахский лидер Касым-Жомарт Токаев еще в июне заявил, что его страна не собирается признавать независимость "квазигосудартсв Л/ДНР".

Российские пропагандисты и чиновники начали возмущаться из-за позиции Казахстана.

Позже Российская Федерация в своем "добрососедском" стиле снизила темпы отгрузки казахской нефти. В ответ на действия Москвы в Нур-Султане приняли решение поставлять свою нефть в обход России.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНГРоссийская ФедерацияКазахстан