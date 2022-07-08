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Казахстан разрывает очередное соглашение с СНГ: о каком документе идет речь

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Киев, Пятница 08 июля 2022 11:54
Казахстан разрывает очередное соглашение с СНГ: о каком документе идет речь Фото: Казахстан разрывает очередное соглашение с СНГ (facebook.com/karasayinfo.kz)
Автор: Руслан Гаращенко

Казахстан выходит из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) о Межгосударственном валютном комитете. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой ZonaKz.

"Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года", - говорится в указе президента, который уже вступил в силу.

Отметим, что комитет создавался с целью содействия организации многостороннего сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений, сближения и совершенствования валютного законодательства, затрагивающего многосторонние расчетные и кредитные отношения, развития форм и методов координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников соглашения о создании платежного союза государств-участников СНГ, а также сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах валютного контроля.

Как известно, отношения между Казахстаном и Россией в последнее время ухудшились. Разногласия между президентами стран возникли на фоне войны в Украине.

В частности, казахский лидер Касым-Жомарт Токаев еще в июне заявил, что его страна не собирается признавать независимость "квазигосудартсв Л/ДНР".

Российские пропагандисты и чиновники начали возмущаться из-за позиции Казахстана.

Позже Российская Федерация в своем "добрососедском" стиле снизила темпы отгрузки казахской нефти. В ответ на действия Москвы в Нур-Султане приняли решение поставлять свою нефть в обход России.

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