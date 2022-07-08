Казахстан розриває чергову угоду з СНД: про який документ йдеться

"Затвердити протокол про припинення дії угоди про створення Міждержавного валютного комітету від 26 травня 1995 року, вчинений у Мінську 25 жовтня 2013 року", - йдеться в указі президента, який вже набув чинності.

Зазначимо, що комітет створювався з метою сприяння організації багатостороннього співробітництва у валютно-платіжних і кредитних відносин, зближення і вдосконалення валютного законодавства, що зачіпає багатосторонні розрахункові і кредитні відносини, розвитку форм і методів координації грошово-кредитної і валютної політики держав-учасниць угоди про створення платіжного союзу держав-учасників СНД, а також співробітництва і здійснення узгоджених дій у питаннях валютного контролю.