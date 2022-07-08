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Казахстан розриває чергову угоду з СНД: про який документ йдеться

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Київ, П'ятниця 08 липня 2022 11:54
Казахстан розриває чергову угоду з СНД: про який документ йдеться Фото: Казахстан розриває чергову угоду з СНД (facebook.com/karasayinfo.kz)
Автор: Руслан Гаращенко

Казахстан виходить з угоди Співдружності незалежних держав (СНД) про Міждержавний валютний комітет. Президент Касим-Жомарт Токаєв підписав відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ZonaKz.

"Затвердити протокол про припинення дії угоди про створення Міждержавного валютного комітету від 26 травня 1995 року, вчинений у Мінську 25 жовтня 2013 року", - йдеться в указі президента, який вже набув чинності.

Зазначимо, що комітет створювався з метою сприяння організації багатостороннього співробітництва у валютно-платіжних і кредитних відносин, зближення і вдосконалення валютного законодавства, що зачіпає багатосторонні розрахункові і кредитні відносини, розвитку форм і методів координації грошово-кредитної і валютної політики держав-учасниць угоди про створення платіжного союзу держав-учасників СНД, а також співробітництва і здійснення узгоджених дій у питаннях валютного контролю.

Як відомо, відносини між Казахстаном і Росією останнім часом погіршилися. Розбіжності між президентами країн виникли на тлі війни в Україні.

Зокрема, казахський лідер Касим-Жомарт Токаєв ще в червні заявив, що його країна не збирається визнавати незалежність "квазідержав Л/ДНР".

Російські пропагандисти і чиновники почали обурюватися через позицію Казахстану.

Пізніше Російська Федерація у своєму "добросусідському" стилі знизила темпи відвантаження казахської нафти. У відповідь на дії Москви у Нур-Султані прийняли рішення поставляти свою нафту в обхід Росії.

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