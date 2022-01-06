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Казахстан расценил ситуацию в стране как вторжение из-за рубежа, - ОДКБ

Автор: Артур Родивилов

ОДКБ подтвердила получение обращение Казахстана об оказании помощи. В нем говорится, что ситуация в стране рассматривается "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОДКБ.

Казахстан провел консультации с членами Совета коллективной безопасности и направил обращения главам государств-членов ОДКБ об оказании помощи.

В связи с этим ОДКБ решила направить коллективные миротворческие силы в Казахстан "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране".

Напомним, ОДКБ направляет миротворческие силы на фоне протестов в Казахстане, которые продолжаются со 2 января. Председатель Совета коллективной безопасности, премьер Армении Никол Пашинян объяснил решение "вмешательством извне".

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Казахстан