Казахстан расценил ситуацию в стране как вторжение из-за рубежа, - ОДКБ
ОДКБ подтвердила получение обращение Казахстана об оказании помощи. В нем говорится, что ситуация в стране рассматривается "как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОДКБ.
Казахстан провел консультации с членами Совета коллективной безопасности и направил обращения главам государств-членов ОДКБ об оказании помощи.
В связи с этим ОДКБ решила направить коллективные миротворческие силы в Казахстан "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране".
Напомним, ОДКБ направляет миротворческие силы на фоне протестов в Казахстане, которые продолжаются со 2 января. Председатель Совета коллективной безопасности, премьер Армении Никол Пашинян объяснил решение "вмешательством извне".