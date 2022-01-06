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Казахстан розцінив ситуацію в країні як вторгнення з-за кордону, - ОДКБ

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Четвер 06 січня 2022 02:29
Казахстан розцінив ситуацію в країні як вторгнення з-за кордону, - ОДКБ Фото: Казахстан запросив війська через вторгнення банд ззовні
Автор: Артур Родивилов

ОДКБ підтвердила отримання звернення Казахстану про надання допомоги. У ньому говориться, що ситуація в країні розглядається "як вторгнення бандформувань, підготовлених з-за кордону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОДКБ.

Казахстан провів консультації з членами Ради колективної безпеки і направив звернення главам держав-членів ОДКБ про надання допомоги.

У зв'язку з цим ОДКБ вирішила направити колективні миротворчі сили в Казахстан "на обмежений за часом період з метою стабілізації і нормалізації обстановки в країні".

Нагадаємо, ОДКБ направляє миротворчі сили на тлі протестів у Казахстані, які тривають з 2 січня. Голова Ради колективної безпеки, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян пояснив рішення "втручанням ззовні".

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