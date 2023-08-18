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Казахстан може відмовитися від експорту нафти з Новоросійська через ситуацію у Чорному морі

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Росія, П'ятниця 18 серпня 2023 11:38
Казахстан може відмовитися від експорту нафти з Новоросійська через ситуацію у Чорному морі Фото: Казахстан припинить експорт нафти через Новоросійськ у разі погіршення ситуації (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Казахстан розглядає можливість перенаправлення своєї нафти з російського порту Новоросійськ у Чорному морі до порту Усть-Луга на Балтійському.

Про це заявив заступник гендиректора "КазТрансОйл" з транспортування Ерік Сагієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

"По Новоросійську нами розглядаються варіанти. У разі погіршення ситуації в акваторії Чорного моря ті обсяги, які ми транспортуємо за напрямом порту Шесхаріс, будуть перекинуті в порт Усть-Луга. Так ми плануємо", - сказав Сагієв.

Небезпечний порт Новоросійськ

Нагадаємо, після того, як Росія вийшла із зернової угоди і завдала серії ударів по чорноморських портах України, морські дрони атакували російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у порту Новоросійська, а також нафтовий танкер SIG у Керченській протоці.

Крім того, 18 серпня в порту Новоросійська спалахнула масштабна пожежа . Там спалахнули дерев'яні палети, на яких стояли бочки з паливом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські кораблі можуть бути знищені до кінця війни у разі, якщо Кремль вирішить і надалі атакувати українські порти.

На чорноморський маршрут припадає від 15% до 20% нафти, яку Росія продає щодня на світових ринках, і він також є основним транзитним коридором для казахстанської нафти.

Міністр енергетики Казахстану Алмасадам Саткалієв Казахстан хоче забезпечити безпеку експорту своєї нафти через російський порт Новоросійськ.

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