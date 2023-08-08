Казахстан хоче убезпечити експорт своєї нафти з Новоросійська після ударів дронів
Казахстан хоче забезпечувати безпеку експорту своєї нафти через російський порт Новоросійськ. Планується задіяти дипломатичні канали.
Про це заявив міністр енергетики Казахстану Алмасадам Саткалієв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Казахстану .
"Щодо забезпечення безпеки роботи порту, безумовно, Казахстан виступить з ініціативою на політичному рівні щодо забезпечення стабільної роботи даного порту, виходячи з того, що вигодонабувачами від роботи саме нафтового терміналу є великі світові споживачі, у тому числі і з Євросоюзу", - сказав Саткалієв.
За його словами, ця робота має бути організована лінією міжурядового діалогу, дипломатичними каналами.
Ситуація у Чорному морі
Нагадаємо, після того, як Росія вийшла із зернової угоди і завдала серії ударів по чорноморських портах України, морські дрони атакували російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у порту Новоросійська, а також нафтовий танкер SIG у Керченській протоці.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські кораблі можуть бути знищені до кінця війни у разі, якщо Кремль вирішить і надалі атакувати українські порти.
На чорноморський маршрут припадає від 15% до 20% нафти, яку Росія продає щодня на світових ринках, і він також є основним транзитним коридором для казахстанської нафти.
Російські удари по українських портах та атаки дронів по російських кораблях викликали зростання цін на зерно у світі.
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