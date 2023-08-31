Казахстан купує танкери для перевезення своєї нафти в обхід Росії, - Bloomberg

Казахстан купує танкери для перевезення своєї нафти через Каспійське і Чорне моря. Це є ознакою того, що країна шукає альтернативу своєму основному експортному трубопроводу через Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Підрозділ державної казахстанської АТ "НК "КазМунайГаз" уже придбав два танкери дедвейтом 8 тисяч тонн кожен (відносно невеликі судна за мірками нафтової галузі) для перевезення нафти через Каспійське море", - йдеться у матеріалі.

Заступник міністра енергетики Казахстану Єрлан Аккенженов сказав, що для роботи в Чорному морі планується придбати ще два судна дедвейтом 80 000 тонн кожне.

Транспортування нафти через РФ

Казахстан вивчає ці альтернативи, попри те, що Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), що проходить через Росію, залишається найбільш вигідним маршрутом для експорту нафти з країни.

За словами Аккенженова, іншим видам транспорту складно конкурувати з Каспійським трубопровідним консорціумом.

Минулого року КТК відправив близько 80% казахстанського експорту нафти, доставляючи нафту наземним трубопроводом з основних родовищ країни на чорноморський танкерний термінал недалеко від російського порту Новоросійськ.

Війна РФ проти України вплинула на видобуток нафти

Нафта з термінала стає дедалі важливішою альтернативою постачанню російської нафти в Європу після вторгнення на Україну.

Однак перебої в роботі термінала навесні та влітку 2022 року змусили Казахстан тимчасово обмежити видобуток нафти. Війна також збільшила ризик для судноплавства в регіоні.

За словами Аккенженова, цього року Казахстан вже експортував 300 000 тонн нафти через Каспійське море і трубопроводом Баку-Тбілісі-Джейхан, що проходить з Азербайджану в Туреччину, і планує відправити загалом близько 1,5 мільйона тонн цього року.

Ситуація у Чорному морі

Нагадаємо, після того, як Росія вийшла із зернової угоди і завдала серії ударів по чорноморських портах України, морські дрони атакували російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у порту Новоросійська, а також нафтовий танкер SIG у Керченській протоці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські кораблі можуть бути знищені до кінця війни у разі, якщо Кремль вирішить і надалі атакувати українські порти.

Після цього міністр енергетики Алмасадам Саткалієв заявив, що Казахстан хоче забезпечувати безпеку експорту своєї нафти через російський порт Новоросійськ. Планувалося задіяти дипломатичні канали.