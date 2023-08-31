Казахстан покупает танкеры для перевозки своей нефти в обход России, - Bloomberg

Казахстан покупает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря. Это является признаком того, что страна ищет альтернативу своему основному экспортному трубопроводу через Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Подразделение государственной казахстанской АО "НК "КазМунайГаз" уже приобрело два танкера дедвейтом 8 тысяч тонн каждый (относительно небольшие суда по меркам нефтяной отрасли) для перевозки нефти через Каспийское море", - говорится в материале.

Заместитель министра энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сказал, что для работы в Черном море планируется приобрести еще два судна дедвейтом 80 000 тонн каждое.

Транспортировка нефти через РФ

Казахстан изучает эти альтернативы, несмотря на то, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), проходящий через Россию, остается наиболее выгодным маршрутом для экспорта нефти из страны.

По словам Аккенженова, другим видам транспорта сложно конкурировать с Каспийским трубопроводным консорциумом.

В прошлом году КТК отправил около 80% казахстанского экспорта нефти, доставляя нефть по наземному трубопроводу с основных месторождений страны на черноморский танкерный терминал недалеко от российского порта Новороссийск.

Война РФ против Украины повлияла на добычу нефти

Нефть с терминала становится все более важной альтернативой поставкам российской нефти в Европу после вторжения на Украину.

Однако перебои в работе терминала весной и летом 2022 года заставили Казахстан временно ограничить добычу нефти. Война также увеличила риск для судоходства в регионе.

По словам Аккенженова, в этом году Казахстан уже экспортировал 300 000 тонн нефти через Каспийское море и по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, проходящему из Азербайджана в Турцию, и планирует отправить в общей сложности около 1,5 миллиона тонн в этом году.

Ситуация в Черном море

Напомним, после того, как Россия вышла из зерновой сделки и нанесла серию ударов по черноморским портам Украины, морские дроны атаковали российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в порту Новороссийска, а также нефтяной танкер SIG в Керченском проливе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские корабли могут быть уничтожены до конца войны в случае, если Кремль решит и дальше атаковать украинские порты.

После этого министр энергетики Алмасад Саткалиев заявил, что Казахстан хочет обеспечивать безопасность экспорта своей нефти через российский порт Новороссийск. Планировалось задействовать дипломатические каналы.