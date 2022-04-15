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Казахстан не будет проводить парад на 9 мая: стала известна причина

Фото: Казахстан отказался от парада на 9 мая (tengrinews.kz)
Автор: Александр Мороз

В этом году Казахстан не будет проводить парад в честь Дня Победы. Официальная причина - экономия денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tengrinews.kz.

Как заявили в Министерстве обороны Казахстана, парад на 9 мая не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач.

"В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов", - сообщили в министерстве.

Отметим, в прошлом году парада в Казахстане не было из-за ситуации с COVID.

Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан не будет помогать Российской Федерации обходить санкции, введенные за вторжение в Украину.

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Казахстан9 Мая