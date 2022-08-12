Казахстан постачатиме свою нафту через Азербайджан в обхід Росії
Казахстан з вересня цього року продаватиме частину своєї нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану в обхід Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Казахстанська державна нафтова компанія "Казмунайгаз" веде попередні переговори з торговим підрозділом азербайджанської Державної компанії SOCAR про дозвіл на продаж 1,5 млн тонн казахстанської нафти на рік через азербайджанський трубопровід.
За словами джерела видання, остаточний контракт повинен бути підписаний в кінці серпня, а потоки по трубопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан почнуться через місяць.
Він зазначив, що ще 3,5 млн тонн казахстанської нафти на рік можуть почати надходити в 2023 році по іншому азербайджанському трубопроводу в Грузинський чорноморський порт Супса.
Загальний обсяг буде дорівнювати трохи більше 100 тисяч барелів на добу, або 8% потоків КТК.
Однак новий маршрут означає, що Казахстану доведеться покладатися на флот невеликих танкерів для перевезення нафти через Каспійське море в Баку з Порту Актау, який має обмежені запасні потужності.
Нагадаємо, раніше російський суд наказав Каспійському трубопровідному консорціуму призупинити діяльність на 30 днів.
Пізніше стало відомо, що Казахстан диверсифікує маршрути експорту і постачатиме нафту в обхід Росії.
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