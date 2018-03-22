Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Кайсериспор" продлил контракт с Кучером

НовостиСпорт    22.03.2018 - 10:20
Фото: Кучер подписал с клубом новое соглашение по схеме 1+1 (kayserispor.org.tr)
Фото: Кучер подписал с клубом новое соглашение по схеме 1+1 (kayserispor.org.tr)

Защитник сборной Украины будет выступать за турецкий клуб еще минимум год

Украинский защитник турецкого "Кайсериспора" Александр Кучер продлил контракт со своим клубом. Об этом информирует официальный сайт команды. 

Новое соглашение с 35-летним игроком было подписано на один год с опцией продления еще на один сезон.

В турнирной таблице турецкой Суперлиги "Кайсериспор" занимает шестое место, имея на своем счету 41 очко в 26 матчах. 

Кучер сыграл за свою команду 22 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Большую часть карьеры футболист провел в "Шахтере", за который сыграл 167 матчей. 

Напомним, нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук не сможет принять участие в тренировках сборной Украины на дебютном для себя сборе. Вместо него на мартовские спарринги получил вызов Александр Кучер.

Шевченко больше не планирует довызывать игроков в сборную Украины Часть игроков сборной Украины отправится в "молодежку", - Шевченко
Теги: Сборная Украины, Чемпионат Украины, Турция, контракт
Под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео)
"Не хочет иметь ничего общего": королева Елизавета II назвала жену своего сына "безнравственной женщиной"
"Обратите на меня внимание": Женя Галич сделал неожиданное предложение Тине Кароль
На Закарпатье запретили носить маски и балаклавы
On Top