"Кайсериспор" продлил контракт с Кучером

Защитник сборной Украины будет выступать за турецкий клуб еще минимум год

Украинский защитник турецкого "Кайсериспора" Александр Кучер продлил контракт со своим клубом. Об этом информирует официальный сайт команды.

Новое соглашение с 35-летним игроком было подписано на один год с опцией продления еще на один сезон.

В турнирной таблице турецкой Суперлиги "Кайсериспор" занимает шестое место, имея на своем счету 41 очко в 26 матчах.

Кучер сыграл за свою команду 22 матча во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. Большую часть карьеры футболист провел в "Шахтере", за который сыграл 167 матчей.

Напомним, нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук не сможет принять участие в тренировках сборной Украины на дебютном для себя сборе. Вместо него на мартовские спарринги получил вызов Александр Кучер.