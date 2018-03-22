"Кайсеріспор" продовжив контракт з Кучером

Захисник збірної України виступатиме за турецький клуб ще мінімум рік

Український захисник турецького "Кайсеріспора" Олександр Кучер продовжив контракт зі своїм клубом. Про це інформує офіційний сайт команди.

Нова угода з 35-річним гравцем була підписана на один рік з опцією продовження ще на один сезон.

У турнірній таблиці турецької Суперліги "Кайсеріспор" займає шосте місце, маючи на своєму рахунку 41 очко в 26 матчах.

Кучер зіграв за свою команду 22 матчі у всіх турнірах і відзначився однією гольовою передачею. Більшу частину кар'єри футболіст провів в "Шахтарі", за який зіграв 167 матчів.

Нагадаємо, нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук не зможе взяти участь у тренуваннях збірної України на дебютному для себе зборі. Замість нього на березневі спаринги отримав виклик Олександр Кучер.