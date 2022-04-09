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На Каймановых островах заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов из-за санкций

Фото: Каймановы острова заморозили российские активы (flickr.com)
Автор: Владимир Костырин

Каймановы острова, которые относятся к заморским территориям Великобритании, в рамках введенных Лондоном санкций по отношению к РФ из-за вторжения в Украину заморозили активы российских физических и юридических лиц на общую сумму 7,3 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cayman Compass.

Финансовые учреждения Каймановых островов вынесли более 800 решений о блокировке российских активов.

Как заявил директор FRA Р. Дж. Берри, уровень отчетности на сегодняшний день свидетельствует, что поставщики финансовых услуг "могут идентифицировать средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем указанных лиц, и замораживают эти активы или экономические ресурсы".

Ожидается, что последние поправки Британии к Положению о России (о санкциях) будут распространены на Каймановы острова и вступят в силу 14 апреля.

Эти поправки включают новые финансовые, торговые и морские меры и ограничивают определенные финансовые услуги с Центральным банком России и другими ведомствами РФ.

Напомним, что в Евросоюзе заморозили активы российских олигархов на 30 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Лондонский рынок платины и палладия заблокировал продажу драгметаллов с российских заводов.

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