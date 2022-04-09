На Каймановых островах заморозили российские активы на 7,3 млрд долларов из-за санкций

Финансовые учреждения Каймановых островов вынесли более 800 решений о блокировке российских активов.

Как заявил директор FRA Р. Дж. Берри, уровень отчетности на сегодняшний день свидетельствует, что поставщики финансовых услуг "могут идентифицировать средства или экономические ресурсы, прямо или косвенно находящиеся в собственности или под контролем указанных лиц, и замораживают эти активы или экономические ресурсы".

Ожидается, что последние поправки Британии к Положению о России (о санкциях) будут распространены на Каймановы острова и вступят в силу 14 апреля.

Эти поправки включают новые финансовые, торговые и морские меры и ограничивают определенные финансовые услуги с Центральным банком России и другими ведомствами РФ.