Кавылин: доходная часть бюджета пополнилась на 7,1 млрд грн НДФЛ

Налогоплательщики Киевской области с начала года перечислили в консолидированный бюджет 7,1 млрд грн налога на доходы физлиц. Об этом сообщает начальник Главного управления ГФС в Киевской области Алексей Кавылин, передает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

"Из этих средств в госбюджет поступило 1,8 млрд грн, местная же казна пополнилась суммой в 5,3 млрд грн НДФЛ", - отметил Кавылин.

По его информации, показатель поступлений в местные бюджеты увеличился на 27%, что в денежном эквиваленте означает 1,1 млрд грн. Он также сказал, что наибольшие суммы в бюджеты обеспечили Бориспольский район – 1 миллиард гривен, Киево-Святошинский и Белоцерковский – 882 и 821 миллион гривен соответственно.

"Во всей структуре налоговых платежей в бюджеты территориальных общин налог на доходы физлиц занимает долю в 44%, обладая статусом бюджетоформирующего. Поскольку в большинстве случаев налог уплачивается исходя из заработной платы, мы максимально концентрируемся на привлечении граждан к официальному трудоустройству: проводим встречи с работодателями, которые платят зарплату на уровне минимальной или даже меньше, а остальной заработок - в конвертах, и самими работниками, которые в силу разных причин соглашаются на неофициальные выплаты", - подчеркнул Кавылин.

По словам начальника фискальной службы Киевской области, основная причина таких нарушений – это, например, перспектива лишиться субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Отдельно начальник фискальной службы Киевской области сообщил, что в результате проведения операции "Урожай", которая касается аграриев, физлица, самостоятельно обрабатывающие сельскохозяйственные угодья, подали 2049 деклараций об имуществе и доходах с задекларированной суммой в 149 млн грн. Из них в бюджет уже поступило 12,4 млн грн НДФЛ и 1,4 млн грн военного сбора.

Кроме того, Кавылин отметил, что юрлица, занятые в сфере сельского хозяйства, обеспечили официальный прием на работу 1 978 гражданам, которые ранее были трудоустроены с нарушениями трудового законодательства.

Ранее сообщалось, что динамика роста поступлений в госбюджет составляет 29%. Также отмечалось, что плательщики НДС увеличили отчисления в бюджет на 30%.