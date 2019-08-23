Кавилін: дохідна частина бюджету збільшилась на 7,1 млрд грн ПДФО

Платники податків Київської області з початку року перерахували в консолідований бюджет 7,1 млрд грн податку на доходи фізосіб. Про це повідомляє начальник Головного управління ДФС в Київській області Олексій Кавилін, передає РБК-Україна з посиланням на його прес-службу.

"З цих коштів до держбюджету надійшло 1,8 млрд грн, місцева казна поповнилася на суму 5,3 млрд грн ПДФО", - зазначив Кавылин.

За його інформацією, показник надходжень до місцевих бюджетів збільшився на 27%, що в грошовому еквіваленті означає 1,1 млрд грн. Він також сказав, що найбільші суми в бюджети забезпечили Бориспільський район – 1 мільярд гривень, Києво-Святошинський та Білоцерківський – 882 і 821 мільйон гривень відповідно.

"У всій структурі податкових платежів до бюджетів територіальних громад податок на доходи фізосіб займає частку у 44%, володіючи статусом бюджетоформуючого. Оскільки в більшості випадків податок сплачується виходячи із заробітної плати, ми максимально концентруємося на залученні громадян до офіційного працевлаштування: проводимо зустрічі з роботодавцями, котрі платять зарплату на рівні мінімальної або навіть менше, а інший заробіток - в конвертах, і самими працівниками, які в силу різних причин погоджуються на неофіційні виплати", - підкреслив Кавилін.

За словами начальника фіскальної служби Київської області, основна причина таких порушень – це, наприклад, перспектива втратити субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Окремо начальник фіскальної служби Київської області повідомив, що в результаті проведення операції "Урожай", яка стосується аграріїв, фізособи, які самостійно обробляють сільськогосподарські угіддя, подали 2049 декларацій про майно та доходи із задекларованою сумою 149 млн грн. З них до бюджету вже надійшло 12,4 млн грн ПДФО і 1,4 млн грн військового збору.

Крім того, Кавилін зазначив, що юрособи, які зайняті в сфері сільського господарства, забезпечили офіційний прийом на роботу 1 978 громадянам, які раніше були працевлаштовані з порушеннями трудового законодавства.

Раніше повідомлялося, що динаміка зростання надходжень до держбюджету становить 29%. Також зазначалося, що платники ПДВ збільшили відрахування до бюджету на 30%.