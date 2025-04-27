Кава чи чай? Як вибір напою впливає на здоров’я: роз'яснення експерта

Обидва напої мають свої переваги та недоліки, тому важливо обирати, виходячи з індивідуальних уподобань та потреб.

У каві присутні кофеїн та хлорогенові кислоти, які є потужними антиоксидантами. Ці компоненти знижують ризик деяких захворювань, дарують бадьорість і покращують концентрацію.

Кава також може бути корисною для зниження ризику розвитку серцево-судинних хвороб, але важливо пам’ятати про помірне споживання, оскільки надмірне вживання кофеїну може викликати негативні ефекти.

Зелений чай, в свою чергу, містить інші антиоксиданти - катехіни та EGCG, а також амінокислоту L-теанін, яка сприяє розслабленню без сонливості.

Чай має менш виражений ефект збудження, що робить його ідеальним для людей, які шукають м’який, але ефективний спосіб підвищити концентрацію. Він також допомагає знижувати рівень цукру в крові.

Краснєнков зазначає, що чай чи кава - це питання смаку. Обидва напої корисні за умови помірного споживання та відсутності додавання цукру, що важливо для підтримки здоров'я.