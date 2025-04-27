Кофе или чай? Как выбор напитка влияет на здоровье: разъяснение эксперта

Оба напитка имеют свои преимущества и недостатки, поэтому важно выбирать, исходя из индивидуальных предпочтений и потребностей.

В кофе присутствуют кофеин и хлорогеновые кислоты, которые являются мощными антиоксидантами. Эти компоненты снижают риск некоторых заболеваний, дарят бодрость и улучшают концентрацию.

Кофе также может быть полезным для снижения риска развития сердечно-сосудистых болезней, но важно помнить об умеренном потреблении, поскольку чрезмерное употребление кофеина может вызвать негативные эффекты.

Зеленый чай, в свою очередь, содержит другие антиоксиданты - катехины и EGCG, а также аминокислоту L-теанин, которая способствует расслаблению без сонливости.

Чай имеет менее выраженный эффект возбуждения, что делает его идеальным для людей, которые ищут мягкий, но эффективный способ повысить концентрацию. Он также помогает снижать уровень сахара в крови.

Красненков отмечает, что чай или кофе - это вопрос вкуса. Оба напитка полезны при умеренном потреблении и отсутствии добавления сахара, что важно для поддержания здоровья.