Катування ув’язнених у Полтавському СІЗО: викрили ще двох працівників

Слідство виявило, що одного з постраждалих понад півтори доби тримали без їжі, води та доступу до туалету, прив'язавши його до ліжка.

Раніше за цей факт підозри було висунуто черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони, які закріпили потерпілого в приміщенні.

Наразі слідчі ДБР встановили, що до жорстоких дій також причетні старший по корпусу та молодший інспектор відділу режиму і охорони.

Крім того, слідство встановило спробу знищення відеозаписів з камер спостереження, але працівники ДБР змогли вилучити носій з доказами злочину. З метою безпеки потерпілого його перевели до іншої установи.

Що загрожує

Обом було повідомлено про підозру у катуванні за ч. 3 ст. 127 КК України, а також подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Розслідування триває, і ДБР продовжує встановлювати всі епізоди та осіб, причетних до катувань.