Пытки заключенных в Полтавском СИЗО: разоблачили еще двух работников

В Полтавском СИЗО разоблачили еще двух работников, причастных к пыткам заключенных. Сотрудники наказывали несогласных, устраивая жестокие пытки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
Следствие обнаружило, что одного из пострадавших более полутора суток держали без еды, воды и доступа к туалету, привязав его к кровати.
Ранее за этот факт подозрения были выдвинуты дежурному и старшему корпуса отдела режима и охраны, которые закрепили потерпевшего в помещении.
Сейчас следователи ГБР установили, что к жестоким действиям также причастны старший по корпусу и младший инспектор отдела режима и охраны.
Кроме того, следствие установило попытку уничтожения видеозаписей с камер наблюдения, но работники ГБР смогли изъять носитель с доказательствами преступления. В целях безопасности потерпевшего его перевели в другое учреждение.
Обоим было сообщено о подозрении в пытках по ч. 3 ст. 127 УК Украины, а также подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
Расследование продолжается, и ГБР продолжает устанавливать все эпизоды и лиц, причастных к пыткам.
Дело о пытках в Полтавском СИЗО получило огласку после того, как следователи Государственного бюро расследований установили факты систематических издевательств над заключенными. По данным следствия, работники учреждения применяли пытки к тем, кто отказывался подчиняться администрации, нарушал режим или жаловался на действия сотрудников.
Для давления на заключенных работники обустроили специальное помещение в медицинской части учреждения. Там пострадавших привязывали к металлической кровати и оставляли без воды, еды и доступа к туалету на несколько суток. Двум работникам СИЗО уже было сообщено о подозрении в пытках.
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