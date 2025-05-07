Пытки заключенных в Полтавском СИЗО: разоблачили еще двух работников

Следствие обнаружило, что одного из пострадавших более полутора суток держали без еды, воды и доступа к туалету, привязав его к кровати.

Ранее за этот факт подозрения были выдвинуты дежурному и старшему корпуса отдела режима и охраны, которые закрепили потерпевшего в помещении.

Сейчас следователи ГБР установили, что к жестоким действиям также причастны старший по корпусу и младший инспектор отдела режима и охраны.

Кроме того, следствие установило попытку уничтожения видеозаписей с камер наблюдения, но работники ГБР смогли изъять носитель с доказательствами преступления. В целях безопасности потерпевшего его перевели в другое учреждение.

Что грозит

Обоим было сообщено о подозрении в пытках по ч. 3 ст. 127 УК Украины, а также подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, и ГБР продолжает устанавливать все эпизоды и лиц, причастных к пыткам.