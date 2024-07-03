Катування в "Ізоляції". Адвокат Асєєва заявив про затягування справи Бражникова

Про що розповів адвокат

Адвокат Олег Горбачов повідомив, що взяв участь у засіданні Київського апеляційного суду у справі Євгена Бражникова - фігуранта катівні "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

"Він втік з України перед початком повномасштабного вторгнення та зараз перебуває у Франції", - уточнив юрист.

Він додав, що у цій справі представляє інтереси Асєєва, який пройшов полон у вищезгаданій "Ізоляції".

"Апеляційний суд підтвердив законність рішення про передачу справи до Франції, де Бражников зараз перебуває. І Франція висловила готовність розглянути цю справу", - наголосив адвокат.

Водночас він нагадав, що за три роки в українських судах справа не зрушила з мертвої точки.

"Після того, як в задоволенні апеляційної скарги Бражникова відмовили, суд першої інстанції має врешті-решт звернутися до Мін'юсту з метою передачі кримінального провадження до Франції", - додав експерт.

Він зауважив, що навіть тепер, коли "є запит на справедливість від Франції", український суд гальмує процес передачі справи.

Пояснюється це, буцімто, технічними перешкодами (такими як, наприклад, відсутність світла для проведення судових засідань).

"Хоча всі матеріали, необхідні для кримінального переслідування Бражникова на території Франції, вже перекладені французькою мовою та готові до передачі", - підсумував Горбачов.

Допис Горбачова (скриншот: facebook.com/gorbachov.oleg)

Що варто знати про полон Асєєва

Після окупації Донецька в 2014 році Станіслав Асєєв писав звідти репортажі для українських медіа під псевдонімом Станіслав Васін.

У 2017 році його затримали бойовики угруповання "ДНР". Звинувативши журналіста у шпигунстві, його ув'язнили в концтаборі "Ізоляція" та катували.

29 грудня 2019 року Асєєва звільнили у межах обміну.

Згодом він видав книгу про своє перебування у полоні під назвою "Світлий Шлях": Історія одного концтабору".

У 2022 році активіст створив фонд "Ініціатива справедливості" (JIF), який збирає інформацію про російських воєнних злочинців та виплачує нагороду за її надання.

У березні 2024 року Станіслав Асєєв мобілізувався до лав Збройних сил і став на захист України від російських загарбників.

Станіслав Асєєв на службі (фото: x.com/AseyevStanislav)

Основне про справу Бражникова

29 грудня 2019 року в межах обміну утримуваними особами бойовики ОРДЛО звільнили 81 українця (76 із них повернулись на підконтрольну Україні територію).

Україна ж передала тоді бойовикам 124 особи.

1 березня 2020 року звільнений із полону Асєєв заявив, нібито інший звільнений того ж дня - Євген Бражников - знущався з українських в'язнів у донецькій спецв'язниці "Ізоляція".

Бражникову повідомили про підозру в катуванні співвітчизників.

У листопаді 2021 року стало відомо, що Бражников виїхав з України та просить притулку у Франції.

У січні 2022 року Оболонський районний суд міста Києва дозволив оголосити Бражникова у міжнародний розшук і затримати.