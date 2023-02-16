Катували дітей в дитсадку Києва. Ще двох виховательок взяли під варту
Сьогодні, 16 лютого, чотирьох виховательок дитячого садочку в Києві взяли під варту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну прокуратуру.
"За клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав запобіжні заходи чотирьом вихователькам приватного корекційного дитячого садочка, яких підозрюють у катуванні дітей", - заявили в прокуратурі.
Сьогодні суд міста Києва підтвердив обґрунтованість підозр та задовольнив клопотання прокурора про обрання усім чотирьом підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.
Згідно з матеріалами слідства, виховательки упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців дитячого закладу. Вказані дії супроводжувалися заподіянням дітям сильного фізичного болю та моральних страждань з метою покарати їх за поведінку або невиконання вказівок вихователів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Проте, в разі доведення вини працівницям дитсадка загрожує до 10 років за ґратами.
Нагадаємо, у приватному дитсадку Києва правоохоронці викрили чотирьох виховательок, які катували дітей. Їм повідомили про підозру.
Також ми писали, що двом вихователькам вже обрали запобіжний захід.
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