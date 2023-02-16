Катували дітей в дитсадку Києва. Ще двох виховательок взяли під варту

Сьогодні, 16 лютого, чотирьох виховательок дитячого садочку в Києві взяли під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

"За клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав запобіжні заходи чотирьом вихователькам приватного корекційного дитячого садочка, яких підозрюють у катуванні дітей", - заявили в прокуратурі.

Сьогодні суд міста Києва підтвердив обґрунтованість підозр та задовольнив клопотання прокурора про обрання усім чотирьом підозрюваним безальтернативних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

Згідно з матеріалами слідства, виховательки упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців дитячого закладу. Вказані дії супроводжувалися заподіянням дітям сильного фізичного болю та моральних страждань з метою покарати їх за поведінку або невиконання вказівок вихователів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Проте, в разі доведення вини працівницям дитсадка загрожує до 10 років за ґратами.