Католицька Церква США обрала нового лідера і засудила політику депортацій Трампа

Єпископи США обрали нового лідера та заявили про пріоритет захисту мігрантів на тлі посилення депортацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

На щорічній зустрічі в Балтиморі американські римо-католицькі єпископи обрали нового голову Конференції католицьких єпископів США на тлі дедалі більших суперечок щодо політики депортацій та захисту прав мігрантів.

Так, новим президентом організації став архієпископ Оклахома-Сіті Пол С. Коклі, відомий як консервативний богослов та прихильник активнішої позиції щодо соціальних питань.

Віце-президентом обрано єпископа Даніеля Е. Флореса з Техасу, який багато років працює з громадами на кордоні з Мексикою та послідовно виступає за підтримку сімей іммігрантів.

Зустріч стала першою за часів понтифікату Папи Лева XIV, який нещодавно закликав американську католицьку церкву рішучіше виступати на захист мігрантів. Під час засідання єпископи наголосили, що зростає напруга між євангельським вченням про любов до ближнього та жорсткішими політичними кроками, які вживає адміністрація Дональда Трампа в межах посиленої кампанії з депортації.

Католицькі лідери заявили, що занепокоєні сімейними розлученнями під час імміграційних рейдів, обмеженням віз для священнослужителів та випадками, коли віряни уникають відвідування меси через страх затримань. Єпископи підготували спеціальне звернення щодо імміграційної політики — документ такого рівня видається дуже рідко і має засвідчити позицію церкви на національному рівні.

Попри внутрішні розбіжності у політичних поглядах, під час голосування було продемонстровано значну єдність у питанні гуманного ставлення до мігрантів. Новообраний президент конференції архієпископ Коклі заявив, що католицька церква й надалі відстоюватиме «гідність кожної людини, незалежно від її статусу чи походження».