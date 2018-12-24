Католическое Рождество: поздравления в стихах и прозе

Праздник пройдет 25 декабря
В связи с приближением католического Рождества, рекомендуем ознакомиться вам с подборкой лучших поздравлений в СМС, сочиненных в стихах и прозе. Об этом сообщает Styler.
В Рождество Христово
Сбываются мечты,
Пусть счастья будет много
И море доброты!
Желаю вам удачи
И много ясных дней,
Любви большой, горячей
И преданных друзей!
***
С Католическим Рождеством
Я тебя от души поздравляю!
Пусть наполнится счастьем твой дом,
Я добра тебе в праздник желаю!
Пусть удача всегда идет рядом,
Пусть всегда будет жизнь хороша!
Положительным, добрым зарядом
Озарится в сей праздник душа!
***
Чего желают в Рождество?
Жить, не грустя и не скучая,
Чтобы всегда везде везло —
И я вам искренне желаю!
***
Огромный, светлый праздник
Сегодня к нам пришел.
В сей день Христос родился
Сын бога к нам в зашел.
И я хочу поздравить
Католиков скорей -
Всех верных слову Бога
Всех близких и друзей!
***
Всех поздравить рады мы
С Рождеством Христовым.
Пожелаем вам любви,
Будьте все здоровы!
***
С Рождеством Христовым!
Пусть весь мир не будет суровым,
Чтоб не знать и не встречать
Боли и страданья.
Дорогой мой человек,
С Рождеством Христовым!
Ранее мы писали о том, куда поехать на католическое Рождество. Выходные 23-25 декабря можно интересно провести на европейских праздничных ярмарках и в Украине.
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