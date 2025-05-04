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Катери для спецзавдань: ГУР розкрили, чим унікальні Combat Boat 90

Фото: ГУР розкрили, чим унікальні шведські катери Combat Boat 90 (wikipedia.org)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники у своїх місіях використовують шведські катери Combat Boat 90. Вони дозволяють виконувати завдання, які раніше були неможливі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командира спецпідрозділу ГУР із позивним "Швед" в коментарі для Svenska Dagbladet.

Катери CB90 відіграють ключову роль у діях українських спецпризначенців на воді.

"Вони дозволяють виконувати місії, які ми раніше не могли виконувати", - наголосив командир "Швед".

За його словами, ці шведські катери активно й успішно використовуються для широкого кола завдань:

  • проведення розвідки у прибережній зоні та на річках;
  • логістичне забезпечення передових груп;
  • висадка та евакуація десанту (катер вміщує до 21 бійця в повному екіпіруванні);
  • підтримка операцій на стратегічно важливих напрямках, зокрема, на острові Зміїний.

Ключові переваги Combat Boat 90 - висока швидкість, відмінна маневровість та відносно невеликі розміри, які дозволяють діяти на мілководді та у вузьких протоках.

Катер CB90 розроблений шведською компанією Saab і відомий своєю надійністю, мореплавністю та здатністю безпечно діяти навіть у складних погодних умовах. Окрім десанту, він може перевозити до 4,5 тонни вантажу.

Компанія Saab розробила для СВ90 нові бойові модулі з дистанційним управлінням та посиленим захистом. Як зазначають у ГУР, уряд Швеції у межах наступних пакетів допомоги передбачив дооснащення українських катерів цими системами, а також встановлення на них радарів для моніторингу морського та повітряного простору.

 

Нагадаємо, у листопаді 2024 року стало відомо, що Військово-морські сили ЗСУ використовують штурмові катери Combat Boat 90, які отримали від Швеції. Судна також використовують спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони.

Також Україна отримала два патрульні катери від Естонії у координації з Данією. Йдеться про судна Р01 Roland і Р02 Risto.

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