Катери для спецзавдань: ГУР розкрили, чим унікальні Combat Boat 90

Катери CB90 відіграють ключову роль у діях українських спецпризначенців на воді.

"Вони дозволяють виконувати місії, які ми раніше не могли виконувати", - наголосив командир "Швед".

За його словами, ці шведські катери активно й успішно використовуються для широкого кола завдань:

проведення розвідки у прибережній зоні та на річках;

логістичне забезпечення передових груп;

висадка та евакуація десанту (катер вміщує до 21 бійця в повному екіпіруванні);

підтримка операцій на стратегічно важливих напрямках, зокрема, на острові Зміїний.

Ключові переваги Combat Boat 90 - висока швидкість, відмінна маневровість та відносно невеликі розміри, які дозволяють діяти на мілководді та у вузьких протоках.

Катер CB90 розроблений шведською компанією Saab і відомий своєю надійністю, мореплавністю та здатністю безпечно діяти навіть у складних погодних умовах. Окрім десанту, він може перевозити до 4,5 тонни вантажу.

Компанія Saab розробила для СВ90 нові бойові модулі з дистанційним управлінням та посиленим захистом. Як зазначають у ГУР, уряд Швеції у межах наступних пакетів допомоги передбачив дооснащення українських катерів цими системами, а також встановлення на них радарів для моніторингу морського та повітряного простору.