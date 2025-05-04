RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Катера для спецзаданий: ГУР раскрыли, чем уникальны Combat Boat 90

Фото: ГУР раскрыли, чем уникальны шведские катера Combat Boat 90 (wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики в своих миссиях используют шведские катера Combat Boat 90. Они позволяют выполнять задачи, которые ранее были невозможны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира спецподразделения ГУР с позывным "Швед" в комментарии для Svenska Dagbladet.

Катера CB90 играют ключевую роль в действиях украинских спецназовцев на воде.

"Они позволяют выполнять миссии, которые мы раньше не могли выполнять", - подчеркнул командир "Швед".

По его словам, эти шведские катера активно и успешно используются для широкого круга задач:

  • проведение разведки в прибрежной зоне и на реках;
  • логистическое обеспечение передовых групп;
  • высадка и эвакуация десанта (катер вмещает до 21 бойца в полной экипировке);
  • поддержка операций на стратегически важных направлениях, в частности, на острове Змеиный.

Ключевые преимущества Combat Boat 90 - высокая скорость, отличная маневренность и относительно небольшие размеры, которые позволяют действовать на мелководье и в узких проливах.

Катер CB90 разработан шведской компанией Saab и известен своей надежностью, мореходностью и способностью безопасно действовать даже в сложных погодных условиях. Кроме десанта, он может перевозить до 4,5 тонны груза.

Компания Saab разработала для СВ90 новые боевые модули с дистанционным управлением и усиленной защитой. Как отмечают в ГУР, правительство Швеции в рамках следующих пакетов помощи предусмотрело дооснащение украинских катеров этими системами, а также установку на них радаров для мониторинга морского и воздушного пространства.

 

 

Напомним, в ноябре 2024 года стало известно, что Военно-морские силы ВСУ используют штурмовые катера Combat Boat 90, которые получили от Швеции. Судна также используют спецназовцы Главного управления разведки Минобороны.

Также Украина получила два патрульных катера от Эстонии в координации с Данией. Речь идет о судах Р01 Roland и Р02 Risto.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиГУРВойна в Украине