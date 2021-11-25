Катера Island, оружие, ракетные комплексы: какую военную поддержку США уже получила Украина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведущим партнером Украины, который помогает усиливать армию, остаются США. Он рассказал, какую военную поддержку от Америки уже получила Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова министра на брифинге .

По его словам, помощь охватывает поставки оружия и военной техники, оборудования. Он перечислил, что украинская армия уже получила:

боеприпасы,

корабли, среди которых и патрульные катера типа Island,

лодки и запасные части к ним,

многоцелевые легковые автомобили высокой проходимости,

противотанковые ракетные комплексы,

средства контрснайперской борьбы, радиоэлектронной борьбы,

приборы ночного видения,

оптические средства,

средства связи,

медицинское имущество,

стрелковое оружие разных калибров.

"Это направлено на оборону Украины", - уточнил Кулеба на брифинге.

В этом году США передали ВМС Украины четыре катера типа Island. Два из них, "Сумы" и "Фастов" уже доставлены в Одессу. К передаче Украине готовится еще один, пятый Island, который будет нести имя "Вячеслав Кубрак", добавил он.