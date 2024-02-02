Катер та більше 800 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 2 лютого, становили 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 387 060 військових. Крім того, ЗСУ потопили катер, знищили 46 артсистем та 49 одиниць автомобільної техніки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно склали:
Бійці ГУР у ніч проти 1 лютого знищили ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Судно ворога знаходилося на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Вартість втраченого РФ корабля становить приблизно 60-70 мільйонів доларів.
Пізніше в ГУР уточнили, що катер "Івановець", який знищили, був певною мірою гордістю російського флоту. Подібних кораблів було лише три одиниці. На борту російського ракетного катера "Івановець" могли перебувати до 40 моряків.
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