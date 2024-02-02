Катер и больше 800 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 2 февраля, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 387 060 военных. Кроме того, ВСУ потопили катер, уничтожили 46 артсистем и 49 единиц автомобильной техники.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.24 ориентировочно составили:
Бойцы ГУР в ночь на 1 февраля уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. Стоимость утраченного РФ корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов.
Позже в ГУР уточнили, что катер "Ивановец", который уничтожили, был в определенной степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы. На борту российского ракетного катера "Ивановец" могли находиться до 40 моряков.
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